TreeArt a Buttrio l’esperto d’arte Diego Antonio Collovini

Proseguono gli incontri pubblici di TreeArt, il progetto ideato dal Comune di Buttrio che propone appuntamenti settimanali per mettere in dialogo cultura, arte e sostenibilità, con l’albero protagonista. “Che la natura cominci dall’esperienza e termini nella ragione” titola l’appuntamento di sabato 16 ottobre, alle 16.00 a Villa di Toppo Florio, con l’esperto d’arte Diego Antonio Collovini in dialogo con Donatella Nonino e Amerita Moretti di Opificio330, l’associazione che cura le iniziative artistico-culturali di TreeArt.



La natura può essere addomesticata e inglobata nel nostro vivere? Ciò è possibile perché nella natura riconosciamo l’idea di bellezza? L’arte da dove inizia? Queste alcune delle domande che guideranno l’incontro pubblico. Collovini (classe 1953, laureato in filosofia all'università di Padova), si interessa e scrive di arte. è autore di svariate monografie di artisti contemporanei, di testi di sociologia dell'arte e di estetica, oltre che organizzatore di mostre d'arte.



Attualmente è docente di Storia dell'arte Moderna all'ABA G. B. Tiepolo di Udine. Domenica alle 16, sempre a Villa Florio, TreeArt propone anche la degustazione guidata dei migliori oli dei Colli Orientali del Friuli. L’esperto assaggiatore di O.L.E.A Giovanni Degenhardt introdurrà ad una degustazione guidata mediante la tecnica di assaggio "Olfatto e gusto". Scopriremo che potenziale c’è in questi nostri sensi, che si possono educare e valorizzare come strumenti indispensabili e naturali nell’analisi sensoriale.Visitabile fino al 24 ottobre a Villa Florio anche la mostra personale dell'artista francese Christian Lapie con una selezione delle sue suggestive opere lignee, i dipinti e i lavori in bronzo (ogni sabato e domenica dalle 10.30 alla 20.00). Tutto il programma su www.treeartfestival.it.