Trent'anni fa la morte di Padre Ernesto Balducci

Sabato 23 e domenica 24 aprile saranno due giorni davvero speciali al Centro Balducci di Zugliano che ricorda padre Ernesto Balducci a 30 anni dalla morte.



Il 23 aprile 2022, alle ore 18, nella Sala Monsignor Luigi Petris, è in programma l'incontro con Vito Mancuso, in dialogo con don Pierluigi Di Piazza, “La lunga marcia per la pace”.



Per poter partecipare è obbligatorio essere in possesso del Green Pass, essere muniti di mascherina Ffp2 e di prenotarsi attraverso il seguente link: https://forms.gle/EjQaS1QtJEyKov6H6.



Domenica 24 aprile, alle ore 10, durante la celebrazione della messa domenicale interverranno Trio Domus Musicae, la Scuola di musica di Mortegliano con alla fisarmonica Andrea Valent, alle tastiere Nicola Tirelli e al contrabbasso Giuseppe Tirelli.



Letture di Aida Talliente e con la partecipazione del Coro Popolare della Resistenza diretto dal maestro Roberto Frisano.

Riflessione di Pierluigi Di Piazza.