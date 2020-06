Trenta donazioni di sangue per la Brigata Pozzuolo

Un grande cuore batte sotto la divisa delle donne e degli uomini della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Un cuore che li ha spinti a partecipare nei giorni scorsi a una nuova donazione collettiva di sangue e plasma organizzata nella caserma Montesanto di via Trieste, sede del Reparto Comando e Supporti Tattici, con l'ausilio dell'unità mobile di raccolta Egidio Bragagnolo.

L'attività, svolta in collaborazione con la sezione cittadina Remo Uria Mulloni della Fidas Isontina, ha registrato la partecipazione di circa trenta militari, donne e uomini, tra i quali anche il generale Giovanni Parmiggiani.

Un gesto di solidarietà e umanità che, ancora una volta, contraddistingue il personale della Brigata, già protagonista di numerose donazioni al fianco della sezione goriziana. Una collaborazione nata in occasione delle donazioni transfrontaliere del 2011 e 2012 in piazza della Transalpina e consolidata con diverse donazioni collettive nel 2016, 2017 e 2018 presso il Centro Trasfusionale dell'ospedale di Gorizia.

“Non avevamo mai raggiunto un numero così elevato di donazioni in autoemoteca", spiega la presidente della sezione goriziana, Patrizia Zampi. "Il personale della Brigata si è reso disponibile fin da subito, fornendo addirittura oltre 40 nominativi che, per evidenti prescrizioni anti Covid-19, abbiamo dovuto ridurre a circa 30. Un plauso va a tutti i donatori, anche alla loro prima esperienza di donazione e un sincero ringraziamento al generale Parmiggiani, che ha sostenuto subito la nostra iniziativa".

"La promozione fatta 'sul campo' è fondamentale, in particolare in situazioni delicate come quella che stiamo vivendo. Siamo convinti che ciò che funziona di più sia dare l’esempio, soprattutto ai giovani, e le donazioni collettive ne sono un esempio”, sottolinea la presidente.

Un risultato eccellente raggiunto anche grazie al personale medico e infermieristico presente, che si è adoperato con grande professionalità e disponibilità, sia nel corso della giornata sia nei giorni precedenti, con una minuziosa organizzazione dell’iniziativa.

L'iniziativa rientra tra le attività sezionali programmate per garantire scorte costanti di sangue ed emocomponenti, soprattutto in questo delicato periodo di emergenza Covid-19. “Nei mesi scorsi abbiamo inviato circa 1.200 mail ai nostri associati con l'invito ad andare a donare e grazie al supporto fornito della segreteria associativa di Fidas Isontina per la chiamata alla donazione, il mese di giugno si chiuderà con un risultato record. Sfioreremo le 170 donazioni mensili, un orgoglio per noi ed una dimostrazione che i goriziani sono sempre in prima linea per solidarietà”, conclude Zampi.