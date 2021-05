Trieste accoglie la storia delle auto

La quinta edizione della Mitteleuropean Race partirà da piazza Unità d’Italia di Trieste alle 14.30 di venerdì 14 maggio. Nel primo elenco dei circa 50 iscritti alla gara di regolarità gara di regolarità Super Classica per auto d’epoca è confermata la presenza di vetture costruite alla fine degli Anni 20: da citare due OM Superba, una Fiat 508 spider Sport, un’Alfa Romeo 6 C 1750 Zagato e due Amilcar CGSS.

Tutte perfettamente in grado di far rivivere emozioni e timbri sonori quasi dimenticati sia ai partecipanti sia a chi le vedrà attraversare le diverse località della Regione lungo i quasi 500 chilometri delle due tappe (più la “Coppa Trieste Città della Scienza”) di gara. Ad affiancare le vetture degli anni ruggenti ci sarà un nutrito gruppo di auto storiche tra i 60 e 70 anni di età (dalle Jaguar xk 10 e 140, alle Lancia Aurelia B 20, Porsche 356 e Triumph TR 3 A) e di cinquantenni (dalle Porsche 911 e 912, alle inglesi MG), per arrivare a più recenti (ma sempre storiche) vetture come la Ford Capri S, la Lancia Fulvia Montecarlo, la BMW 1602 o la Fiat Osca 1500 cabrio. Saranno al via anche alcuni equipaggi stranieri provenienti da Austria, Germania, Spagna e Svizzera.

Le verifiche sportive e tecniche, con specifiche procedure Anti Covid si svolgeranno nella mattinata di venerdì fino alle ore 13:00, poi ci sarà la partenza della prima tappa da Piazza Unità d’Italia dove il concorrente numero uno vi ritornerà alle 19.15. La gara di regolarità MItteleuropean Race, lo ricordiamo, conta complessivamente 80 prove cronometrate e 6 prove di media con 15 rilevamenti ed è una delle più selettive manifestazioni del settore.

La scenografia unica di Piazza Unità d’Italia diventerà un punto di riferimento per gli appassionati del Mondo Classic grazie anche alla contestuale presenza del Concorso d’Eleganza “Città di Trieste” dedicato ai “70 anni di storia dell’auto dal 1910 al 1980” organizzato dal Club ACI Storico, l'Automobile Club di Trieste e l'Associazione Amatori Veicoli Storici, con il patrocinio dell'Automobile Club d’Italia.

“La Mitteleuropean Race 2021 - sottolineano i triestini Riccardo Novacco, Maurizio De Marco e Susanna Serri di Adrenalinika, il team organizzatore - è stata ed è per noi una sfida importante per poter lanciare un messaggio positivo di ripartenza sia agli appassionati del mondo classic, sia alle imprese ed Istituzioni che ci seguono e sostengono. Un messaggio che rilancia anche la necessità di fare squadra nel territorio con nuove sinergie e modalità diversificate per il coinvolgimento della comunità locale. Abbiamo ancora tante idee da sviluppare e condividere. Mentre ci occupiamo dell’evento, stiamo già pensando quale strada seguire nel nostro processo di miglioramento continuo”.

La Mitteleuropean Race, gara Super Classica del calendario ACI Storico gode del patrocinio della Regione FVG, del Comune di Trieste, del Comune di Gorizia del Rotary 2060 dell’ACI Trieste. Main partner 2021: Baibroker. Official Partner: Jermann, Paul Edward. Special Partner: Studio Gasperini, Grattoni 1892, Concinnitas, Italspurghi, Midolini, Primo Aroma, Castello di Spessa, Castello di Buttrio. Technical Partner: Digitech, Dreaming Classic Umberto Ferrari, Intergrafica, Fratelli Rossi Pneumatici, Serrifoto, Savoia Excelsior Palace, Cronocar Service, Alfa Romeo, Mafra, Carchain, Publirent. Media Partner: Ruoteclassiche, Gare d’Epoca, Trieste Caffè, Photo Renè, RuoteStoriche TV. Enti sportivi: ACI Sport, CONI. Associazione sportive: ARACI, Scuderia PN Corse. Organizzazione: ASD Adrenalinika.

