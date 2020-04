Trieste, al via le domande per i buoni spesa

Il Comune di Trieste ha avviato la raccolta delle domande per i buoni acquisto alimentari per i concittadini in difficoltà. Gli interessati sono invitati a leggere attentamente le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda.

Si raccomanda di compilare accuratamente tutti i campi presenti nel modulo, per evitare che, in caso di dichiarazioni imprecise o carenti, gli uffici debbano contattare l'utente per richiedere l'integrazione necessaria, il che comporterebbe un rallentamento nell'evasione della domanda e conseguentemente nell'erogazione dei buoni. In caso di dubbi, si invita a scrivere il quesito all'indirizzo email info.buoni@comune.trieste.it, indicando il numero di telefono al quale essere eventualmente richiamati. Solo chi non ha la possibilità di collegarsi a Internet può telefonare al numero 366-9393893 per avere chiarimenti.

I buoni saranno in taglio da 25, 50 o 100 euro e in accordo con l’esercizio commerciale potranno eventualmente essere spesi in più volte fino a esaurimento. I buoni saranno erogati in formato virtuale, cioè saranno inviati o via mail o via whatsapp. In casi eccezionali, per le persone che non sono in grado di muoversi da casa, sarà concordata una consegna a domicilio della spesa. Saranno erogati in un’unica soluzione, secondo la graduatoria, con importi che vanno da 250 euro per una persona, passando per 350 euro per nuclei da due persone, 450 euro per tre persone, 550 euro per quattro e 750 euro per cinque o più componenti.