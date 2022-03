Trieste, cantieri in città e deviazioni

Da lunedì 28 marzo, per una settimana, a Trieste sono in programma dei lavori di pavimentazione stradale in via Bonomea, nel tratto compreso i numeri civici dal 185 al 211.

Per regolare la viabilità sarà prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli sulla via Bonomea, nel tratto compreso tra il civico 185 e il 211 su ambo i lati.



Sempre sullo stesso tratto stradale sarà istituito un restringimento della carreggiata, con due corsie. Sarà possibile un restringimento di carreggiata, sempre sullo stesso tratto di via Bonomea, con il mantenimento di una sola corsia di marcia e senso unico alternato regolato da movieri.

Su tutta la zona interessata dai lavori sarà istituito il limite di velocità di 30 km./h.