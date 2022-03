Trieste celebra i trent'anni del 118 in Italia

Il 20 marzo scorso, una delegazione del 118 di Trieste si è recata a Roma per partecipare alle celebrazioni del trentennale dell'istituzione del 118 in Italia.

Al termine della parata, partita da via della Conciliazione, tutte le delegazioni dei Sistemi 118 d'Italia sono giunte in piazza San Pietro, dove sul palco dell'organizzazione sono intervenute le Senatrici Annamaria Parente e Paola Boldrini, e i rappresentanti delle Società Scientifiche e delle Organizzazioni di categoria del settore.

È stata una giornata di grande festa e di incontro di tutti gli attori del Sistema 118 Italia. Gli eventi commemorativi ed i festeggiamenti continuano nelle prossime settimane e mesi con eventi a cura delle organizzazioni locali.

A Trieste il sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto nella sala azzurra Manuel Cleva, infermiere del 118 di Trieste e Rappresentante Fvg della Siiet (Società italiana infermieri emergenza territoriale), concedendo per le giornate dal 25 al 27 marzo l'illuminazione in blu del palazzo Urban Center delle Imprese sulle Rive in corso Cavour 2/2 come omaggio e riconoscenza della Città di Trieste al 118 cittadino per il servizio che ogni giorno con dedizione e professionalità viene reso alla popolazione.