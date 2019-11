Trieste celebra San Giusto, Patrono della Città

Domenica 3 novembre, ricorrenza di San Giusto, Patrono della Città, in Cattedrale, con inizio alle ore 10.30, si terrà il solenne pontificale, presieduto dall’arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi, al quale sarà presente anche il sindaco Roberto Dipiazza.



Sempre domenica 3 novembre si terranno le cerimonie commemorative del 101° anniversario della redenzione di Trieste all’Italia e dello sbarco dei bersaglieri. Il programma della giornata prevede la mattina, alle ore 9.30, in piazza Unità d’Italia, l’alzabandiera solenne, presente un picchetto del Reggimento Piemonte Cavalleria. Alle 10.30 si terrà una commemorazione alla foiba di Basovizza a cura della Presidenza regionale dei Bersaglieri. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, al monumento al Bersagliere, alla scala reale, davanti a piazza Unità d’Italia, avrà luogo la cerimonia di deposizione delle corone d’alloro con gli onori ai caduti. A seguire, alle ore 17.00, ammaina bandiera solenne in piazza Unità d’Italia, alla presenza di un picchetto del Reggimento Piemonte Cavalleria. Alle cerimonie commemorative l’Amministrazione comunale di Trieste sarà presente con l’assessore Michele Lobianco.



Lunedì 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Trieste sarà presente con il gonfalone e il vicesindaco Paolo Polidori alla solenne cerimonia che, con inizio alle ore 11.00, si terrà al Sacrario Militare di Redipuglia, dov'è prevista anche la partecipazione della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. In precedenza, sempre nello stesso giorno, organizzate dal Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, in piazza Unità d’Italia a Trieste, alle ore 10.00, si terrà l’alzabandiera, presente anche l'assessore Angela Brandi. Alle ore 17.00, presente il sindaco Roberto Dipiazza, si terrà l'ammaina bandiera.