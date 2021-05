Trieste, cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

"Questa giornata è scandita da tanti momenti solenni e il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Trieste al Milite Ignoto è un'occasione per rinnovare la memoria e la riconoscenza a tutti i Caduti della Grande Guerra. Per Trieste assume poi una valenza profonda, non solo perché la città fu decorata con la Medaglia d'Oro al Valor Militare ma anche perché fu la città dove visse la madre del Milite Ignoto, la gradiscana Maria Bergamas, che scelse il feretro, fra undici bare anonime, poi tumulato all'Altare della Patria il 4 novembre 1921".

Così l'assessore alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a margine delle cerimonie di apertura delle celebrazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria.

Tra le autorità locali il sindaco Roberto Dipiazza, il prefetto Valerio Valenti, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, il vicesindaco Paolo Polidori, gli assessori comunali Angela Brandi, Francesca De Santis, Elisa Lodi, Luisa Polli, Michele Lobianco, il presidente del Consiglio comunale Francesco Di Paola Panteca con diversi consiglieri comunali, nonché i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma con i loro labari e il gonfalone della città.

Le celebrazioni si sono aperte in mattinata con l'alzabandiera in piazza Unità d'Italia e, nel tardo pomeriggio, con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti nel parco della Rimembranza a cui seguirà la Fiaccola commemorativa che raggiungerà piazza Unità d'Italia dove avrà inizio la solenne cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria.

"Ricordare e onorare i sacrifici e gli eroismi è segno di civiltà - ha proseguito Roberti -. Il Milite Ignoto rappresenta la memoria e la riconoscenza verso tutti i Caduti che hanno sacrificato la propria vita nella Grande Guerra. Il dramma del primo conflitto bellico è lontano ma non va mai dimenticato: dobbiamo continuare a coglierne la portata, a guardare a quegli avvenimenti tragici che portarono poi all'Unificazione d'Italia e trasferirli alle nuove generazioni. Dobbiamo continuare ad onorare la memoria dei Caduti ed esaltare i valori di pace".

La Città di Trieste aderisce al progetto del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, sostenuto dall'Anci per celebrare il centenario della traslazione del Milite Ignoto. Il progetto punta a riconoscere in ogni luogo d'Italia la paternità del Caduto che con la 'cittadinanza onoraria' diventerà così cittadino di tutta l'Italia, entrando a far parte dei simboli che appartengono alla nostra identità nazionale.

"È il momento della ripartenza per una popolazione provata dal Covid ma necessariamente più consapevole di quanto libertà, onore e rispetto siano valori fondamentali da conquistare giorno dopo giorno". Questo il senso del messaggio che il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia Zanin. "La ripartenza che stiamo affrontando passo dopo passo con l'auspicio di lasciarci alle spalle quanto prima possibile la pandemia - afferma Zanin a margine della partecipazione alla cerimonia in programma questa sera al Teatro Verdi del capoluogo giuliano - è un diritto per tutti i cittadini ma anche un dovere che comporta responsabilità decisionali per le Istituzioni e un atteggiamento costruttivo e propositivo da parte di ognuno di noi".

"Il Milite Ignoto che oggi Trieste e domani altre città renderanno un proprio cittadino a tutti gli effetti - sottolinea il presidente dell'Assemblea Fvg - è un simbolo che certifica la dignità del sacrificio, quello estremo in nome di una libertà mai scontata al pari di quello quotidiano che ci vede impegnati a garantire un presente e un futuro alle nostre famiglie, alle nostre comunità e al nostro Paese".

"In questa direzione - aggiunge - va anche la legge regionale appena approvata dal Consiglio per la restituzione dell'onore ai caduti della Prima Guerra Mondiale vittime di fucilazioni sommarie, un passaggio che recupera il passato per migliorare il presente e disegnare un futuro più equo e solidale".

"La Trieste italiana ma anche aperta al mondo che si arricchisce con il Milite Ignoto - conclude Zanin - consegna soprattutto ai giovani un prezioso e identitario strumento di pensiero. Il passato troppo spesso è servito e serve ancora a dividere; il passato reso presente, invece, può e deve diventare una vera ripartenza della mente e dell'anima, condizione inderogabile per vivere all'insegna di un comandamento che è l'essenza di un popolo: ama il tuo prossimo come te stesso".