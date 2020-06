Trieste-Diritto di Dialogo premia il Claun il Pimpa

Il cartellone della Festa della Poesia e della Letteratura del Concorso Internazionale Castello di Duino riprende en plein air, grazie all’ospitalità del Giardino San Michele, con una due giorni di iniziative che culminerà con la consegna del premio internazionale “Trieste-Diritto di Dialogo”, attributo in questa sua seconda edizione a Marco Rodari, in arte il “Claun il Pimpa”, per il suo impegno nei confronti dei bambini che vivono in zone di guerra.



Ma andiamo con ordine. Venerdì 26 giugno alle 17 appuntamento con la lettura delle poesie di Lucia Guidorizzi e di Marinella Cossu, entrambe venete per nascita o adozione. Poetessa dal linguaggio potente Guidorizzi, dalla tonalità lieve e quasi trasparente di classicità Cossu, riporteranno il pubblico al nucleo pulsante della programma della Festa 2020, brutalmente interrotta dalla pandemia ma ora pronta a rivivere con i suoi richiami: l’operosità che si fa storia oltre la storia, rivisitazione profonda della civiltà (Guidorizzi, “Foreste e Forestieri”, 2019), ineludibile lavorio della mente e del cuore (Cossu, “Poesie veneziane”, 2018). Echi di una città, Venezia, che ha nella sua vicenda di potere e solitudine parte del suo fascino.



invece alle 16, sempre nel Giardino San Michele, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio internazionale “Trieste-Diritto di Dialogo”, col patrocinio dell’Università di Trieste e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Marco Rodari, a cui è stato attribuito il premio per il suo impegno come “”, aveva già partecipato alla “premiazione” on line del concorso (il 29 marzo) e sarà ora presente alla cerimonia con una sua testimonianza.ai bambini che vivono tra bombe e lacrime. E’ stato insignito del riconoscimento per questa sua lotta per affermare il diritto di dialogo di tutti i bambini del mondo, in qualsiasi situazione vivano o abbiano vissuto.Per, infine, è programmata un’altra sessione online della serie di premiazioni, dedicata questa volta ai vincitori delle