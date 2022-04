Trieste, due giorni di eventi al Giulia per la nuova Game Arena

Che lo show abbia inizio. Si alza il sipario sulla Game Arena di Akidragon, inaugurata oggi al centro commerciale “Il Giulia” di Trieste. Lo spettacolo ha attirato oltre 400 persone e ha coinvolto 18 tra i più importanti streamer, youtuber, gamer e cosplayer del panorama nazionale, in una struttura avveniristica che garantisce un’esperienza unica nel suo genere, grazie all’utilizzo di 30 postazioni PC PRO, 4 simulatori Teleios e 4 simulatori KATWALK.

L’evento, una 48 ore di gaming e intrattenimento, è stato caratterizzato dall’interazione tra i giocatori di grande calibro e i tantissimi appassionati presenti.

La sala è stata svelata ai tanti ragazze e ragazzi accorsi intorno alle 15.30 di sabato 23 aprile, momento in cui è avvenuto il taglio del nastro. In seguito, il folto gruppo di giovani entusiasti e desiderosi di incontrare i propri idoli ha avuto l’occasione di ammirare - in anteprima - la nuova Game Arena e i primi pro player già presenti nella struttura.

Le danze si sono aperte alle 15:30 con “La Tana del Goblin”, stand dedicato ai giochi da tavolo. Dalle 16:00, diverse star del game web italiano hanno preso parte attiva al programma, sfidando altri giocatori nelle rispettive specialità. “Gioca con il tuo Streamer” è lo spazio dei MiniGames con protagonisti Freneh, Lele Giaccari e Cousik. Per la Formula 1, nel weekend del Gran Premio di Imola 2022, ha brillato la stella di Supergashbell. Poi è stato il turno di FIFA22, con David Rubino e Mr.Flame a consigliare i tanti ragazzi. Non ultima, la battle royal Squad di Fortnite con Xiuder e Chrinjottv. Chiusura in notturna, infine, con gli 8 streamer impegnati a sfidarsi a F1 2021.

Domenica 24 toccherà alle finali del torneo di Rocket League, trasmesse anche sul canale Twitch del famoso player Lauridis. A seguire si partirà con i tornei di Magic, organizzati da Ticket To Play Mestre. Dalle 14 alle 17 saranno poi di scena i cosplayer Elizabeth Rage, Leon Chiro, Ambra Pazzani e Seshiria Sandy. Un quadro colorato, impresso in un graffito dalla sapiente mano del celebre writer Nauni69, impegnato a realizzare un’opera a tema “League of Legends” in cui saranno raffigurati i cosplayer con i loro costumi.

Una partecipazione con vista Guinness World Record, per Andrea Barone, noto come “BeronZ”: l’obiettivo è realizzare una sessione di freestyle live di 38 ore consecutive.

Fabio Asinardi, co-founder di Gold Fox Gaming: “Siamo felici e orgogliosi di aver ospitato personaggi di grandissimo profilo e di aver finalmente visto nascere questa Game Arena. Vedere così tanti appassionati divertirsi e interagire con i propri idoli è per noi motivo di grande soddisfazione. Voglio ringraziare la città di Trieste che ci ha permesso di offrire un’esperienza di gioco nuova e unica in Italia. Un grazie speciale alla tecnologia all’avanguardia di E-Blue, che mette a disposizione tutta una serie di strutture che sono sicuro abbiano trasportato il videogiocatore in un contesto immersivo e avvincente”.