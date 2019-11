Trieste è la città con più stabilità finanziaria

I triestini? Sono le persone con la maggiore stabilità finanziaria. Lo dice la classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che fotografa la situazione nelle 107 province italiane, misurando il rapporto tra reddito dichiarato e rata media annua dei mutui da rimborsare.

Il debito - calcolato sommando mutui, prestiti di varia natura, protesti, etc - viene considerato sostenibile se l’ingresso della famiglia è pari a tre volte il valore della rata. Il quadro dell’Italia dei debitori vede in generale in Nord più affidabile, mentre il pagamento delle rate è più a rischio al sud, con le ultime posizioni assegnate ad Agrigento, Barletta-Andria-Trani e Crotone, fanalino di coda.

Per quanto riguarda il Fvg, alle spalle di Trieste si posiziona nella top ten anche Gorizia, che è decima, mentre sono più distanziate Pordenone 31esima e Udine 34esima. Analizzando le singole classifiche, Gorizia è in testa, seguita da Trieste, per la rata media mensile più bassa dei prestiti personali, mentre Pordenone è quarta nella graduatoria relativa ai protesti (1,4 pro capite). Trieste entra diverse volte nelle prime dieci posizioni: per la rata del mutuo (quarta con 667,2 euro), per reddito complessivo dichiarato (riferito al periodo d’imposta 2017) è settima con 17.960 euro e per depositi bancari, pari a 34.775 euro, che vale il sesto posto in Italia.

QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE