Trieste Estate, inizia il mese più 'caldo'

E' giunta al giro di boa la programmazione di Trieste Estate 2022. Si sta per chiudere un mese denso di rappresentazioni e proposte di ogni genere, con serate da tutto esaurito e una grande accoglienza di pubblico per gli ospiti più attesi come gli Incognito e Goran Bregovic o gli eventi più spettacolari come l’orchestra sinfonica del Ceghedaccio e la novità del Teatro Ragazzi al Sartorio.

Successo anche per l’estensione della rassegna nei rioni di Borgo San Sergio, San Giacomo, Opicina, Barcola e Servola, occasione per ascoltare e apprezzare le bande dell'ANBIMA.

Il ricco programma di Trieste Estate 2022 inonderà agosto, il mese più cool dell’anno, con musica, spettacoli, cultura e divertimento tutta la città, un non-stop di eventi che animeranno la città fino alla fine del mese. Ci saranno serate nelle quali triestini e turisti potranno scegliere tra molte proposte in straordinarie location e una mattina, anzi un’alba, straordinaria, con un concerto unico sul Molo Audace.

Ogni giorno, al Castello di San Giusto e al Giardino del Museo Sartorio, ci sarà uno spettacolo diverso, cui si affiancheranno le proposte nel Giardino del Museo d’Antichità Winkelmann dedicate all’Egitto e a due anniversari, la codificazione dei geroglifici e la scoperta della tomba di Tutankamon. Ancora, le animazioni dei rioni per diffondere ovunque l’energia dell’estate.

Scarica il programma: www.triestestate.it