Trieste, giuramento per gli Allievi Agenti di Polizia

Questa mattina, 96 frequentatori del 212esimo corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato hanno prestato giuramento presso la Scuola Allievi Agenti di Polizia di Trieste. Per motivi pandemici era presente soltanto il Questore di Trieste, Irene Tittoni, che è stata accolta dal Direttore della Scuola, Maria Giulia Barbosio.

Il corso era iniziato il 27 gennaio; 981 unità reclutate dalla vita civile che si sono formate presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto e le Scuole di Trieste, Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza a Vibo Valentia. Da domani gli Agenti in prova prenderanno servizio presso le rispettive sedi di assegnazione per completare il percorso formativo con i quattro mesi di applicazione pratica in affiancamento a personale più esperto, terminati i quali acquisiranno la nomina di Agente della Polizia di Stato.

Nel suo discorso, rivolgendosi agli Allievi, il Direttore della Scuola ha detto: “Idealmente vi spoglierete degli abiti civili per indossare quelli delle istituzioni, che onorerete solo se opererete con entusiasmo, passione e spirito di appartenenza, nell’impegno costante di non deludere le aspettative che il cittadino attende da voi. Ogni vostra parola e ogni vostro comportamento – ha proseguito la dottoressa Barbosio – sarà attribuito a ciò che rappresentate, ovvero la Polizia di Stato, e non a voi come singolo individuo”.

Dopo il giuramento, rivolgendosi alle donne e agli uomini schierati, il Questore ha detto che “oggi è il primo atto solenne della vostro percorso professionale. Nell’espletamento delle funzioni conferitevi dovrete sempre avere a mente, quale vostra stella polare, l’articolo 54 della nostra preziosa Costituzione, il quale recita che le Istituzioni si servono con disciplina ed onore, valori che, unitamente a onestà, giustizia e senso del dovere devono costituire la cifra del vostro agire quotidiano. Nell’agire quotidiano – ha proseguito la dottoressa Irene Tittoni - dovete essere d’esempio per i cittadini improntando il vostro comportamento al massimo rispetto delle regole e della dignità della persona, assolvendo i compiti che vi verranno affidati con il massimo impegno, facendovi concreti testimoni dei valori di onestà e di rettitudine. Ricordate sempre che voi siete gli interlocutori privilegiati dei cittadini che da voi si aspettano attenzione, considerazione e protezione. Rassicurateli, intervenendo sempre con garbo e professionalità – ha concluso il Questore nella sua allocuzione -, perché la percezione di sicurezza passa anche attraverso l’empatia che saprete stabilire con loro e di come saprete farvi carico delle loro istanze, delle risposte che saprete dare ai loro problemi”.

Al termine sono stati premiati i tre migliori allievi del corso: nell’ordine Nicola Gallo, Mario Picariello e Claudia Re. Fra i componenti del corso “triestino” anche la figlia di vittima del dovere, il cui padre carabiniere è sopravvissuto a un attentato terroristico in Iraq nel 2003.

Alla cerimonia odierna era presente una rappresentanza della sezione locale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con il labaro, a testimoniare l’importanza della dipendenza che si viene a creare una volta che si condividono quei valori fondanti della Polizia di Stato.