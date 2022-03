Trieste in fiore porta la primavera in città

“Trieste in fiore e Delizie di Primavera”, la storica mostra mercato florivivaistica promossa da AssofiorItalia e coorganizzata dal Comune di Trieste, giunta alla 21esima edizione, resterà aperta fino a domenica 27 marzo.



La rassegna florovivaistica – che quest’anno dalla tradizionale sede di viale XX Settembre si è spostata in piazza S. Antonio, via Ponchielli, via Paganini e via Santa Caterina - intende offrire infatti il proprio contributo alla ripresa, non rinunciando a organizzare una nuova edizione della manifestazione che da più di due decenni porta lavoro a molte attività e contribuisce, grazie al pubblico richiamato dagli stand, anche al successo delle attività economiche contigue all'area espositiva.



La mostra mercato dedicata al settore florovivaistico, a ingresso libero, che ha per protagonista il suo simbolo per eccellenza, il fiore, ritorna così anche nel 2022 e, forte del successo degli anni passati, si attende l’arrivo di numerosi visitatori provenienti, oltre che da tutta la regione, anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. Sono presenti più di 20 espositori da varie regioni italiane che, in altrettanti eleganti stand, allestiranno una mostra mercato di piante, fiori, dei tanto attesi bulbi olandesi e ancora di attrezzature per il giardinaggio, arredo giardino, essenze, erboristeria e oggettistica. Espositori, produttori e venditori di varie regioni italiane saranno ogni giorno a disposizione del pubblico per offrire consigli e informazioni, proponendo una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare tutte le curiosità sulla cura delle piante, la salvaguardia della natura e i servizi per la cura del giardino.



Trieste in fiore trasforma puntualmente un'area della città di Trieste in un allegro e profumato giardino e anche in questa edizione proporrà tantissimi tipi di piante per arredare la propria casa e il proprio giardino, balcone o terrazzo. Sarà possibile trovare idee regalo, ma anche alberi, piante grasse e piante da orto.Per nove giornate una vasta area del centro cittadino si presenterà ancora una volta come un vero e proprio giardino fiorito, con aree verdi e aiuole collocate tutt'intorno agli stand espositivi. Si possono ammirare così, ogni giorno, con orario 9-20 e ingresso libero, piante grasse del Piemonte, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose profumate dalla Liguria, piante aromatiche, palme, primizie regionali, ortensie, gerani, ma anche vari tipi di lavanda e spezie, ulivi secolari e molte altre novità. Accanto a fiori e piante, una sezione è dedicata ai prodotti alimentari: spezie, olio d’oliva, erboristeria di qualità, arredo giardino e qualche altra sorpresa. La manifestazione ha come media partner Trieste Cafe e Radio Punto Zero. Per ulteriori informazioni: 040 9235184 info@flashstand.it.