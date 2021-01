Trieste, le cerimonie per il Giorno della memoria

Mercoledì 27 gennaio, nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19, a Trieste, si terranno le cerimonie ufficiali per il Giorno della Memoria, per ricordare l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.



Alle 10.00, nella Stazione Ferroviaria Centrale (lato partenze di via Flavio Gioia), sarà deposta una corona sulla lapide che ricorda la partenza dei convogli dei deportati verso i campi nazisti dal settembre 1943 al febbraio 1945. Alle 11.00, alla Risiera di San Sabba, monumento nazionale, unico campo di sterminio nazista con forno crematorio in Italia, si terrà la cerimonia commemorativa del Giorno della Memoria 2021.

In ottemperanza alla normativa anti Covid 19, il Memoriale della Risiera di San Sabba resterà chiuso al pubblico (con il solo accesso consentito alle autorità e ai giornalisti accreditati) e la cerimonia potrà essere seguita in diretta televisiva su Telequattro Trieste e sulla pagina Facebook del Comune di Trieste.



La cerimonia in Risiera vedrà anche la deposizione di corone d'alloro da parte di Regione Friuli Venezia Giulia, Prefettura e Comune di Trieste, rispettivamente con il Presidente della Regione FVG, il Prefetto e Commissario di Governo e il Sindaco di Trieste, nonché dei rappresentanti delle Associazioni e dei gruppi che partecipano alla commemorazione.



Seguiranno i discorsi dei Sindaci di Trieste e di San Dorligo – Dolina e la celebrazione dei diversi riti religiosi per ciascuna comunità: cattolica, ebraica; serbo-ortodossa; evangelica; avventista; elvetica; luterana; metodista.

Il rito greco-orientale non verrà officiato, in quanto l’archimandrita è bloccato fuori Trieste.