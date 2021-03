Trieste protagonista al summit The Italian innovation

L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'azione per il rilancio del Sistema Paese che il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha sviluppato coinvolgendo, tra gli altri, l’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale , l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile.

L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, in stretto coordinamento con il dipartimento di diplomazia scientifica del MAECI, ha coordinato la realizzazione di un video in alta definizione sulle tecnologie marine incentrato sulle eccellenze tecnologiche, sull’alta formazione e sulla ricerca scientifica per lo sviluppo di nuove professioni legate all’Economia blu, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’Ente ha anche realizzato un portale interattivo dedicato alla rompighiaccio Laura Bassi, l’unica nave da ricerca italiana capace di operare in mari polari.