Trieste ricorda Giovanni Palatucci e Feliciano Ricciardelli

Segni tangibili di un passato che non si deve dimenticare perché non si ripeta mai più. Questa mattina, all’ingresso della Questura di Trieste, in via Demenego e Rotta, sono state collocate le Pietre d’Inciampo dedicate alla memoria del Commissario Giovanni Palatucci e del Commissario Feliciano Ricciardelli, deportati nel 1944 nel campo di concentramento di Dachau.

Erano presenti alla cerimonia per il posizionamento delle opere dell’artista tedesco Gunter Demnig il Prefetto Annunziato Vardè, il Sindaco Roberto Dipiazza, il Presidente della locale Comunità Ebraica, Alessandro Salonichio, oltre al Questore Irene Tittoni, al Cappellano provinciale della Polizia di Stato che le ha benedette e a una rappresentanza di soci della locale sezione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Giovedì 27 gennaio sarà commemorata la Giornata della Memoria. Nell’occasione, all’interno della Casa circondariale, sarà deposta una corona d’alloro alla lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, Giusto tra le Nazioni e Servo di Dio.