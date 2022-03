Trieste ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine

Ricorre oggi il 78esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Anche Trieste ha ricordato le 335 vittime uccise il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione tedesche in rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, compiuto il 23 marzo da membri dei Gap romani. Due le vittime triestine che l'amministrazione comunale ha ricordato questa mattina nel corso di una cerimonia. Nell Parco della Rimembranza sono state deposte due corone d'alloro sui cippi che ricordano i caduti triestini: il maresciallo Mario Haipel e il professore di lettere partigiano Paolo Petrucci.