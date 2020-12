Trieste, Scienze Mediche seconda in Italia

Risultato di rilievo per le Scienze Mediche dell'Università di Trieste. La RUR Rankings Agency, in collaborazione con Clarivate Analytics, ha pubblicato la propria "RUR 2020 Medical Sciences World University Ranking". Tale classifica è dedicata a mettere in evidenza le prestazioni di ben 574 università leader mondiali nelle Scienze Mediche.

L'Università di Trieste entra in classifica e conquista la Silver League, corrispondente alle posizioni dal 200° posto, collocandosi esattamente nella 226esima posizione mondiale, ma è seconda nel Country Rank Italy, cioè seconda fra le università italiane, preceduta soltanto da Padova. Di rilievo soprattutto i risultati della Didattica (171esima posizione mondiale, quindi in Golden League) e nella Ricerca scientifica (211esima).

La RUR World University Ranking valuta le prestazioni degli istituti universitari di tutto il mondo dal 2010 ad oggi. Nel corso dei suoi 11 anni di attività, hanno complessivamente partecipato alla classifica 1100 università mondiali in rappresentanza di 85 paesi. RUR Ranking misura la performance istituzionale di un ateneo attraverso 20 indicatori specifici, raggruppati in quattro aree chiave: Didattica, Ricerca, Internazionalizzazione, Sostenibilità finanziaria. Tutti gli indicatori sono visibili nei siti web sopra evidenziati.