Trieste si aggiudica la Notte dei ricercatori 2020

Con il progetto SHARPER torna a Trieste la Notte Europea dei Ricercatori, coinvolgendo tutte le istituzioni della città e i centri di ricerca del sistema cittadino nella sfida di rendere accessibile a tutti la complessità. Anche l'edizione 2020, che a causa del Coronavirus è stata spostata da settembre al 27 novembre, vedrà protagonista la città giuliana.

A Trieste la Notte dei Ricercatori si chiama SHARPER: “SHAring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience”, un progetto nazionale finanziato dalla Commissione Europea.

Per Trieste capofila del progetto è l’Immaginario Scientifico.