Trieste, torna operativo l'Ufficio immigrazione

A partire da giovedì 21 maggio, l’Ufficio Immigrazione riaprirà progressivamente al pubblico. Temporaneamente e al fine di garantire il rispetto della normativa “anti-Covid 19”, lo sportello aperto al pubblico effettuerà esclusivamente il servizio di consegna dei permessi di soggiorno agli interessati espressamente convocati.

A tal fine, il personale provvederà a contattare per tempo gli interessati al numero fornito al momento dell’istanza, comunicando la data e l’orario fissati per il ritiro. Allo scopo di evitare assembramenti non consentiti, si raccomanda agli utenti contattati di attenersi scrupolosamente all’orario comunicato, evitando di presentarsi agli sportelli in anticipo o in ritardo rispetto a quanto indicato.

Si specifica che a chiunque si trovi in stato di quarantena ovvero di positività al Covid-19 è fatto assoluto divieto di lasciare la propria abitazione; pertanto, gli interessati che si trovino in tale condizione, ovvero presentino i sintomi del Coronavirus, avranno cura di segnalarlo al personale di questi Uffici, che avranno cura di fissare un nuovo appuntamento. Si ricorda, altresì, che gli utenti che accedono in Questura devono indossare la mascherina e attenersi alle prescrizioni affisse in questi locali.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate all’indirizzo e-mail immigrazione.ts@poliziadistato.it