Trieste Trasporti, 5mila tesserini in scadenza

Sono in scadenza circa 5mila tesserini d’identità di Trieste Trasporti emessi tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015. I tesserini, previsti dalla disciplina regionale, sono obbligatori per tutti i possessori di un abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale: i tesserini scaduti non consentono, in nessun caso, l’acquisto o il rinnovo degli abbonamenti al servizio.

I tesserini in scadenza possono essere rinnovati gratuitamente presso la biglietteria di Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2 oppure, direttamente online, sul sito webticketing.triestetrasporti.it al costo di 5 euro, allegando la copia di un valido documento d’identità e una fotografia recente.

Chi ha già un account sul sito di webticketing può richiedere il rinnovo del tesserino, anche prima della data di scadenza, facendo clic sul segno di spunta verde che compare accanto al proprio nome e seguendo poi la procedura indicata.

I tesserini rinnovati via web vengono inviati a domicilio all’indirizzo indicato dal cliente: un tesserino provvisorio è, invece, inviato via posta elettronica subito dopo il rinnovo. I tesserini in scadenza non sono rinnovabili presso le rivendite.