Troppi voti sospetti, annullato il concorso 'Il balcone di Natale 2021'

Troppi voti sospetti e il concorso salta. E' quanto accaduto a Udine dove, nel periodo natalizio, il Comune aveva ideato un concorso fotografico dedicato ai balconi addobbati per le feste, con tanto di premio in denaro. L'obiettivo era quello di colorare la città di luci e votare il balcone o l'addobbo più bello attraverso il canale ufficiale Facebook di Palazzo d'Aronco.



Il concorso, che a onor del vero non ha riscosso il successo virale auspicato dagli organizzatori con l'invio di soltanto 25 foto, è stato travolto dalle polemiche. Una foto, quella che ha totalizzato fino a oggi (a concorso chiuso) 1.938 'mi piace', è stata aspramente criticata, a volte con ironia altre con molta severità, e giudicata non all'altezza da diversi votanti che hanno segnalato al Comune la presenza anomala di 'mi piace' assegnati da utenti inequivocabilmente stranieri. Insomma, voti ritenuti sospetti, evidentemente assegnati da non residenti, e un addobbo non all'altezza del concorso secondo i tanti detrattori, forse proprio a causa della sua semplicità: una renna che trascina la slitta, una stella cometa, una stella e una campana.



"A seguito delle numerose segnalazioni pervenute che sollevano legittime perplessità rispetto all'origine dei voti del concorso "Il Balcone di Natale 2021" sulla pagina Facebook del Comune di Udine - si legge nella nota -, si è proceduto con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 20/01/2022, a revocare la procedura".Per il capoluogo friulano si è trattato del primo concorso della Città di Udine dedicato al più bel balcone o finestra addobbati e illuminati a tema natalizio.: mille al primo classificato, 500 al secondo e 300 al terzo.