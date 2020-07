Troppo gettonata, chiude la 'Premariacco Beach'

Sarà chiusa da domani mattina la 'Premariacco beach', la spiaggia sul fiume Natisone, sotto il Ponte Romano, da sempre meta di bagnanti che cercano sollievo dalla calura estiva.

Già a giugno l’affollamento, oltre a rappresentare un problema in tempi di Coronavirus, aveva prodotto l’abbandono di rifiuti nei pressi delle rive, per lo più nelle piazzole di sosta, che, essendo sguarnite di cassonetti, si ritrovano puntualmente costellate di sacchetti d’immondizia.

La Premariacco Beach, tra l’altro, è uno dei luoghi storicamente più frequentati nonostante il divieto di balneazione. Il Comune è così dovuto correre ai ripari, recuperando l'immondizia che si era accumulata in queste settimane.

Per evitare che la situazione si ripeta, il sindaco Roberto Trentin ha annunciato che domani mattina firmerà l’ordinanza per chiudere l’accesso al pubblico dell'area. Già oggi sono state collocate in ingresso delle transenne per evitare l’afflusso dei bagnanti.