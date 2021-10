Troppo vento, slitta l'apertura dello stand Barcolana della Polizia di Stato

Per motivi di sicurezza, vista l’intensità delle raffiche di bora, l’organizzazione ha fatto slittare al tardo pomeriggio di oggi l’inaugurazione dello stand istituzionale della Polizia di Stato allestito in piazza Unità, a Trieste, nell’ambito della Barcolana, la regata velica più affollata la mondo, giunta alla sua 53esima edizione e organizzata dalla società velica Barcola e Grignano del presidente Mitja Gialuz.

Le moto d’acqua garantiranno la sicurezza e l’assistenza in mare durante i tanti eventi collaterali e, ovviamente, nel corso della regata che prenderà il via domenica 10 alle 10.30 con il classico colpo di cannone. E il golfo si colorerà. Questa è la magia della Barcolana!

Tornando allo stand, saranno in esposizione materiale e dotazioni delle moto d’acqua e i tanto amati simulatori di guida di un’Alfetta e di un acquascooter. Presente anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha realizzato ieri un interessante evento social con le scuole della regione sui rischi della rete, inserito nel cartellone Barcolana, e che distribuirà il libro 'Interland: avventure digitali - in viaggio col nonno alla scoperta del Web'. Il volume, dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli ad affrontare insieme i temi della sicurezza del web, edito da Gribaudo, è stato realizzato in collaborazione con Google. In mostra anche i mezzi e la strumentazione della Polizia Stradale e della Polfer.

L'accesso al Villaggio è regolato dalle normative Covid in merito alla sicurezza e alla prevenzione e, pertanto, è necessario essere in possesso di Green Pass.