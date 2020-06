Truffe agli anziani, una campagna in friulano

Il Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan e il presidente dell'Arlef Eros Cisilino hanno firmato l’accordo per una campagna volta alla prevenzione delle truffe, in particolare di natura finanziaria, agli anziani.

La Polizia di Stato è da sempre attenta e sensibile nei confronti di una generazione preziosa e insostituibile, ma anche particolarmente vulnerabile, quale quella degli anziani. Le truffe e i furti rappresentano un fenomeno sempre attuale, che, oltre a incidere da un punto di vista patrimoniale, colpisce le loro fragilità emotive. Fondamentale è un’attenta attività di prevenzione dei reati nel proprio ambito territoriale, con l’utilizzo di una comunicazione efficace e d’impatto, tenendo presente che sul territorio la popolazione utilizza molto la lingua friulana.

Pertanto è nata la collaborazione tra la Questura di Udine e l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana volta a promuovere una campagna informativa di forte impatto con la realizzazione di un breve videoclip, in friulano, con i consigli rivolti dalla Polizia di Stato agli anziani per evitare di cadere vittima di truffe o furti. Noti attori friulani parteciperanno alle riprese del video.