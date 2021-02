Truppe alpine protagoniste ai Mondiali di Cortina

Con gli ultimi preparativi a ridosso della cerimonia inaugurale dei Campionati del Mondo di sci alpino si sta concretizzando lo sforzo organizzativo messo in campo dall’Esercito e, in particolare, dalle Truppe Alpine per garantire il regolare svolgimento dell’importante manifestazione.

Già a partire dal mese di gennaio personale effettivo alle unità alpine sotto la responsabilità del 7° Reggimento alpini della Brigata Julia, nel pieno rispetto delle norme delle norme relative al contenimento dell’emergenza da Covid-19, ha fornito e fornirà alla complessa macchina organizzativa il necessario supporto per poter assicurare la regolarità delle competizioni.

In particolare le circa 150 penne nere hanno preventivamente operato per lo sgombero della neve, caduta copiosa nell’ultimo periodo, concorrendo alla sicurezza della vita quotidiana della comunità locale.

Poi hanno provveduto all’allestimento dei tracciati di gara, posato reti di protezione, preparato le piste e montato le aree tecniche di partenza e arrivo e, non ultimo, da domani assicureranno la sicurezza delle piste e concorreranno al primo soccorso sanitario.

Partecipando da protagonista ai Mondiali di Cortina 2021, ancora una volta l’Esercito manifesta, attraverso le Truppe Alpine, che capacità operative e l’addestramento di unità abituate a operare in ambiente montano quando richieste per il concorso a favore della Comunità possono ben integrare l’organizzazione di grandi eventi, costituendo importante pedina in uno spirito sinergico teso a evidenziare le capacità del nostro Paese.