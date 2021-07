Tursiope senza vita al largo di Miramare

Triste ritrovamento, al largo di Miramare, quest'oggi. Una carcassa di un esemplare adulto di tursiope è stata ritrovata in mare nel primo pomeriggio dai ricercatori Marco Segarich e Saul Ciriaco. Sono in corso i rilievi dei ricercatori dell'Area Marina protetta di Miramare sulla carcassa del cetaceo per stabilire le cause reali della morte.



“Le lacerazioni sulla pelle – informano sui social della riserva marina - fanno pensare ad una probabile morte per intrappolamento in reti da pesca. ll bycatch o pesca accidentale – specifica la nota che accompagna le immagini del ritrovamento - è una delle cause principale di morte dei cetacei: alcuni studi stimano che nel mondo oltre 300mila delfini e balene rimangono impigliati in attrezzature da pesca non selettive come le reti da posta e muoiano nell’impossibilità di tornare in superficie per respirare".