Fornire competenze specifiche per svolgere attività educative extrascolastiche con minori con difficoltà scolastiche, Dsa o altri bisogni educativi speciali, con un focus particolare sulla didattica a distanza. E’ quanto propone Hattiva Lab con il corso di formazione on line “Tutor dell'apprendimento per studenti con Dsa e Bes”, in partenza a luglio (iscrizioni entro il 28 giugno). Di interesse per educatori, psicologi e insegnanti, il corso si terrà il giovedì dalle alle 18 fino a febbraio e prevede un tirocinio presso i doposcuola specialistici della onlus udinese.

Info: Emanuela Riotto - segreteriacorsi@hattivalab.org -Tel. 0432 294417.