Tutta la storia del Friuli ricostruita a mattoncini

Quando l’udinese Manuele Vidi, classe 1973, era un bambino, i mattoncini Lego, prodotti dal 1949, erano giocattoli costosi, che non tutti si potevano permettere. Così Vidi cresce, giocando coi soldatini e si avvicina ai Lego soltanto quando suo figlio, a cinque anni, ci comincia a giocare. A giocare, appunto, ma Vidi, pur essendo un grande collezionista, coi Lego non ci ha mai giocato. Quello che gli interessa è la creatività che i mattoncini sprigionano.

“Il mondo Lego per gli adulti – spiega Vidi – è molto più vasto e complesso di quanto si possa pensare. Io, per esempio, non ho cominciato per gioco, ma perché sono un appassionato di modellismo e coi Lego la creatività non ha limiti”. Per dare un ordine a questa passione, sei anni fa è nato il Fvg Brick Team, da un’idea di Dario Querini. Lo scopo è condividere la passione per i Lego attraverso foto, notizie, informazioni, esperienze e idee. Il gruppo, presente anche su Facebook, è aperto non solo a chi è residente in regione. L’unica regola è parlare di Lego e non di altro.

“Del Team – spiega Vidi – fanno parte più o meno 500 persone, 300 delle quali sono friulane. Quasi tutti sono collezionisti e costruttori. Soltanto il 10 per cento è composto da curiosi”. Vidi ha usato i mattoncini colorati, per ricostruire momenti particolari della storia di Udine, del Friuli e dei suoi protagonisti. Oltre al Fogolar furlan, che ha vinto un premio di cui si parla nella pagina a fianco, Vidi ha dato nuova vita all’esploratore Pietro Savorgnan di Brazzà, al Patriarca Bertrando alla testa dell’esercito della Patria del Friu li, ma anche all’artista Tina Modotti.

Ha ridisegnato anche episodi memorabili: Udine, costruita in micro-scala come doveva apparire intorno all’XII secolo, la Ginnastica Udinese, prima vincitrice dello scudetto di calcio nel 1896, e il Friuli come doveva essere durante la Prima guerra mondiale. Ma coi Lego Vidi ha ricostruito anche la porta San Bartolomeo, oggi porta Manin, e ha reso omaggio al libro di Ilaria Tuti, ‘Fiore di roccia’, interpretando la sua portatrice carnica.

“Le ho inviato una foto – spiega Vidi -, spero possa venire presto a prendere la costruzione di Lego”.

E’ molto suggestiva, soprattutto per chi se la ricorda aperta, la ricostruzione dell’antica Birreria Moretti in piazzale XXVI luglio, sullo spunto di una famosa foto, ambientata a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Da non perdere il passaggio del tram a cavallo.

“Quando ero bambino – ricorda Vidi – amavo il Baffone, per questo ho voluto riproporre la storica birreria come la ricordavo. Purtroppo, non si insegna più ai giovani la storia. Non tutti sono incentivati a visitare i Castello di Udine o Casa Cavazzini. Io sono curioso di natura e perché le mie ricostruzioni siano realistiche, studio molto. D’altronde, non sono mai soddisfatto. Così, la scorsa estate ho scritto il libro ‘Andar per castelli’, in bici”.

Causa Covid l’idea di fare una mostra di Lego sotto la Loggia del Lionello è naufragata.

“Il sindaco Fontanini – conclude Vida – ne era stato entusiasta. Purtroppo, questo non è il momento. Spero se ne possa riparlare in futuro”.