Tutta la verità sui Superbonus

Tra i provvedimenti più sostanziosi previsti dal Governo nel ‘Decreto Rilancio’, c’è sicuramente il cosiddetto ‘Superbonus’, l’incremento, cioè, al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di edilizia privata. In sostanza, si tratta di interventi che riguardano l’efficienza energetica, la riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%. Per orientarsi tra le possibilità, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una guida online con i requisiti specifici, i limiti di spesa, i meccanismi della detrazione.



SPESE E INTERVENTI

COME FUNZIONA LA CESSIONE

I BENEFICIARI

- In buona sostanza, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese per gli interventi definiti “trainanti” e cioè l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria e infine gli interventi antisismici. I limiti di spesa per gli interventi sulle strutture opache sono pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, 40.000 per ogni unità per edifici da 2 a 8 unità, 30.000 per ogni unità per edifici con più di 8 unità, mentre per gli impianti centralizzati sono pari a 20.000 euro per ogni unità per edifici fino a 8 unità e a 15.000 per ogni unità per edifici con più di 8 unità.- La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento (anche se seconda casa), ma essapari alla detrazione possibile oppure dalla cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi banche, istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura potrà essere esercitata per ogni stato di avanzamento dei lavori; questi ultimi non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.- Tra i beneficiari, oltre a condomìni, persone fisiche che non fanno attività d’impresa, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, si aggiungono gli, che consistono nell’assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, dimostrato dall’attestato di prestazione energetica, ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. In realtà, alle disposizioni che riguardano il Superbonus, mancano ancora provvedimenti e regolamenti specifici, come quello sulla cessione del credito o sconto in fattura, la cui pubblicazione è prevista entro il prossimo 16 agosto.