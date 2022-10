Tutti con il naso all'insù per l'eclissi parziale di Sole

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, un’eclissi parziale di Sole sarà visibile anche dai cieli italiani. Il fenomeno, nella nostra regione, inizierà indicativamente alle 11.18 e terminerà alle 13.22.

L’eclissi solare è un fenomeno abbastanza raro: si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole, e proietta, dunque, la sua ombra sulla Terra oscurando il Sole. In un’eclissi parziale, come quella odierna, solo una parte del Sole viene oscurata dalla Luna e il centro della nostra Stella non risulta perfettamente allineato con quello della Luna, come accade, invece, nel caso di eclissi totale e anulare.

E' bene ricordare che non si deve mai osservare l’eclissi guardando il Sole a occhio nudo. Per evitare danni alla vista è necessario utilizzare opportuni sistemi di protezione e/o strumenti per l’osservazione sicura del Sole.

Anche il meteo, ovviamente, inciderà sul fenomeno. Ma, nel caso i nostri cieli siano coperti, ci sarà la possibilità di seguire l'eclissi in diretta youtube grazie all'Istituto nazionale di Astrofisica, attraverso i telescopi Inaf di Bologna, Cagliari, Palermo, Roma e Trieste e con immagini dell’eclissi dai luoghi nel mondo in cui questo fenomeno sarà più accentuato: dalla Norvegia alla Lituania, dalla Turchia fino agli Emirati Arabi Uniti. Anche molti osservatori apriranno le loro porte per consentire di seguire al meglio tutte le fasi del fenomeno.