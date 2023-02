Sono oltre 1.000 le immagini arrivate per la prima edizione del Photo Contest “Tutti i Colori del Friuli Venezia Giulia”, promosso da Città Fiera in collaborazione con i Nikonisti Friulani e con il patrocinio di Io Sono Friuli Venezia Giulia e del Comune di Martignacco.

Presenti oggi in occasione delle premiazioni Antonio Maria Bardelli, Fondatore di Città Fiera, Antonella Orzan Vice Sindaco del Comune di Martignacco, Claudio Filipuzzi, Presidente della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG e Roberto Lunazzi Gorizza, Amministratore e Fondatore del Gruppo regionale Nikonisti Friulani.

Sei i premiati e sedici le menzioni speciali decise dalla giuria di esperti e giornalisti. Non è stato facile selezionare i vincitori, sono infatti bellissime le immagini in gara che hanno saputo cogliere tutte le sfumature del paesaggio della nostra regione, passando dal mare alla montagna, raccontando anche le tradizioni popolari. Lignano, il monte Lussari, il lago del Predil, la diga di Sauris, il Matajur, Barbana, sono alcuni dei luoghi immortalati nelle foto in concorso che oggi, sono state esposte all’interno della mostra al primo piano del centro commerciale, in occasione della consegna dei premi.

Due le categorie: fotografie a colori e fotografie in bianco e nero con un primo premio del valore di 750 euro. Il primo premio per la sezione colore a Marco Cudin con un suggestivo scatto dei krampus, secondo classificato Francesco Missoni con “Arriva la notte al Monte Lussari”, terzo classificato Luca Peressutti con il tramonto a Punta Faro. Per la sezione bianco e nero Luca Nardini è il primo classificato con il monte Lussari, Giuseppe Iob ha ritratto la diga di Sauris e terza classificata Luciana Grillo con una suggestiva immagine notturna sul lago del Predil.

Uniche e suggestive anche le immagini premiate con le menzioni speciali, con paesaggi naturali e urbani che hanno saputo fermare in uno scatto l’unicità e la bellezza dei diversi luoghi. La mostra al primo piano, resterà aperta per ospitare le immagini dei vincitori della prima edizione e sarà sempre visitabile dal lunedì alla domenica.