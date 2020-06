Tutti in classe a settembre, a Udine genitori e insegnanti scendono in piazza

La Dad, acronimo di Didattica a distanza, evoca sensazioni tutt'altro che positive, non soltanto tra studenti e insegnanti che l'hanno vissuta in prima persona, ma anche nei genitori che in questi mesi hanno seguito indirettamente le lezioni 'virtuali' dei propri figli e che ora guardano con preoccupazione al rientro in classe previsto a settembre.

Per chiedere un piano territoriale per sostenere la ripartenza delle scuole con spazi, risorse e alleanze necessari, a Udine, sabato 6 giugno alle 11, in piazza San Giacomo si terrà una manifestazione aperta a tutti e organizzata dal gruppo di lavoro 'Appello per i bambini e per i ragazzi'. Sarà garantito il distanziamento sociale in base alle disposizioni anti-Covid.

"La didattica distanza - chiedono gli organizzatori - resti una soluzione di sola emergenza temporanea anche per le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie".



Il gruppo di lavoro '' è composto da genitori, insegnanti, educatori e altre figure legate al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza e in pochi giorni l'appello lanciato ha raccolto più di mille firme a sostegno per la ripresa dei servizi dedicati ai minori, per l'individuazione di spazi idonei alle attività scolastiche ed extra scolastiche e arrivare alla predisposizione di un piano di volontariato che coinvolga le ragazze e i ragazzi delle secondarie.: partenza in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, eliminando le disuguaglianze che la Dad ha accentuato; alleanza sul territorio tra le istituzioni locali e quelle scolastiche, ma anche associazioni, gestori di spazi pubblici e cooperative per individuare, potenziare e rendere disponibili risorse e soluzioni a sostegno della ripartenza delle scuole in presenza, con attività formative in orario scolastico in caso di dimezzamento delle classi.Il gruppo chiede anche un, un piano locale per la ripresa da subito dei servizi educativi e ricreativi che favorisca il ritorno degli studenti negli spazi della partecipazione, cittadinanza, cultura, sport e gioco.La manifestazione e le richieste avanzate dal gruppo hanno trovato anche l', insegnante e scrittore, che ha pubblicato sul profilo YouTube il suo appello , la ''."Letterina di fine anno alla Scuola firmata da un professore colto da un attimo di disincanto e di nostalgia - scrive Floramo -. In fondo una dichiarazione d'amore anomala e una garbata accusa allo stato in cui mamma scuola si è ridotta. Molte le cause, non da ultima la vuotezza e il disinnamoramento dei suoi insegnanti".