Tutti in maschera al Città Fiera

È arrivato il carnevale e ancora una volta al Città Fiera saranno tante le iniziative gratuite pensate per i più piccoli. Sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 15.30 alle 19 Piazza Show Rondò ospiterà una grande festa in maschera con animazione, trucca bimbi, baby dance, mascotte animate e i trampolieri Tasso e Rosaspina.

Non mancheranno gli spettacoli: sabato 22 febbraio dalle 16.30 gli scenografici spettacoli con le bolle di sapone, domenica 23 febbraio alle 16.30 e alle 18.00 due spettacoli di magia comica con il mago Uffa. Dalle 16 alle 19 zucchero filato omaggio per tutti. La chiusura dei festeggiamenti martedì 28 febbraio da Youngo. Un lungo fine settimana da non perdere.