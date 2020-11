Tutti pazzi per scarpe da ginnastica Lidl

Un feticcio, un must have, un oggetto di design: cosa rappresentano esattamente le scarpe da ginnastica della catena di discount Lidl andate a ruba in pochi minuti?

Ieri, lunedì 16 novembre, era il gran giorno delle offerte di abbigliamento a marchio Lidl che da mesi anche i clienti italiani attendevano con trepidazione. Il successo riscontrato nei Paesi del Nord Europa, dove le ''iconiche'' scarpe da ginnastica sono andate esaurite non appena messe sugli scaffali, le ha elette a vero oggetto da collezione, ricercatissime sul web. Il tam-tam generale, ha attraversato i confini dei Paesi europei, tanto da scatenare una vera e propria corsa all'acquisto.

In molto negozi, anche a Udine, pochi minuti dopo l'apertura le sneakers erano andate completamente esaurite. Abbiamo fatto una prova: in viale Venezia, dove le serrande si alzano alle 8, alle 8.20 le scarpe erano già finite.

In mattinata sono andate esaurendosi anche le ciabatte a marchio Lidl e i calzettoni di spugna bianchi con il logo della catena di discount. Perchè tanto clamore e perchè tanto successo per questa iniziativa commerciale?

Consumatori Attivi ha una sua precisa idea. Commentando sui social la folle corsa all'acquisto e il fatto che alcune sneakers acquistate ieri siano già state messe in vendita sul Web a un prezzo esorbitante, l'associazione si scaglia contro "quella brutta bestia chiamata consumismo". Come dargli torto, l'epoca in cui viviamo ha fatto del consumismo la sua cifra!

"Non entriamo nel merito dell'estetica di queste scarpe, perché vale il detto 'gustibus non disputandum est' - specifica Consumatori Attivi -, ma corre l'obbligo di fare una riflessione sul fenomeno marketing che ha coinvolto questo prodotto. Si tratta di un prodotto d'abbigliamento di modestissima qualità e altrettanto scarsissimo valore (il prezzo al discount per coloro che sono riusciti ad acquistarlo era di 12,99 euro). Ma... il marketing ha fatto il suo, lanciandolo in una campagna mediatica senza precedenti che ha visto i social (influencer compresi) avere un ruolo di primo piano ovunque nel mondo" prosegue l'associazione. "E così, dapprima all'estero e negli ultimi giorni in Italia è salita la febbre da scarpe (e altri accessori di abbigliamento marchiati con il noto logo del supermercato) che nulla sono se non una pubblicità indiretta di questo noto discount che si presterebbe, più o meno inconsapevolmente, a fare anche chi le indossa".

Il problema, secondo l'analisi di Consumatori Attivi, è che coloro che le hanno acquistate sono divenute "vittime del marketing che si trasformano, indossandole, a loro volta in veicolo pubblicitario" tanto più che "sono state subito messe in vendita su internet a prezzi stellari...da poco più di 12 euro hanno raggiunto anche i 2.400 euro".

"È vero, dirà qualcuno, c'è stata nel tempo anche la corsa a certi modelli di cellulari, a magliette di calcio e ad altri prodotti", prosegue Consumatori Attivi. "Tutti fenomeni che condanniamo in quanto non motivati da una reale e consapevole necessità di acquisto, ma da una moda indotta che porta il consumatore a diventare vittima del mercato e lui stesso veicolo di pubblicità per i grandi marchi".

"Quando si è in fila per accaparrarsi un prodotto forse sarebbe meglio fermarsi e pensare - conclude Consumatori Attivi - e magari impiegare il proprio tempo in altro, anziché poi trovarsi a riempire discariche con oggetti che o non utilizziamo o non ci servono o si rompono perché di qualità effimera...".

In realtà l'operazione di 'marketing spinto' adottata da Lidl non è un'esclusiva del noto discount, ma una strategia ben collaudata da marchi di fama internazionale, per non parlare dei brand legati all'alta moda che da sempre impongono, a chi li acquista e indossa, di esporre il marchio in modo spesso poco discreto. Insomma, Lidl ha semplicemente creato un caso su scala mondiale che ha funzionato in maniera eccellente. L'unica differenza, probabilmente la più rilevante, è il prezzo molto basso dell'oggetto feticcio che chiunque può acquistare, contrariamente ai prodotti delle Maison dell'alta moda.

Sul web si è scatenato il dibattito a suon di meme e immagini ironiche; in tanti si sono scatenati contro la scelta cromatica (giallo, rosso, bianco e blu), sulla qualità del prodotto, sull'eticità dell'acquisto. Insomma, dal punto di vista del marketing la massima 'bene o male, basta che se ne parli' sembra trovare ancora oggi un senso, ma al giorno d'oggi è più che mai fondamentale invitare il consumatore a cambiare punto di vista e osservare un fenomeno di massa - come può essere l'acquisto di una sneakers dai colori improbabili e dal costo di appena 12.99 euro - dall'esterno, riuscendo a cogliere i chiaroscuri per non farsi strumentalizzare... troppo.