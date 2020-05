Tutto Casa e Musica: questa è la nuova proposta a cura della cooperativa Farandola di Pordenone e rivolta a bambini e bambine di ogni età. “In questo momento difficile per tutti, dove diviene sempre più necessario favorire e promuovere gli interessi e il trascorrere del tempo in casa in modo sano – spiega la vicepresidente Valentina Gerometta – un pensiero particolare va ai più piccoli, a cui dedichiamo già molti progetti speciali, e alla dimensione sociale, sulla quale lavoriamo in rete da diversi anni interagendo con diverse istituzioni del territorio (dalle scuole all’azienda sanitaria, ai servizi sociali)”.

Tutto Casa e Musica rappresenta dunque una nuova azione educativa del già conosciuto “Musicandola” - progetto (unico nel suo genere e nel territorio), che promuove un approccio multidisciplinare teorico e pratico, volto allo sviluppo di iniziative educative, di prevenzione e formative attraverso i linguaggi musicali ed artistici, dove bambini, ragazzi e figure educanti ne sono fruitori e protagonisti – affidato al coordinamento del di Luca Fabio Bertolli (psicologo, psicoterapeuta, psicologo scolastico, con una formazione quadriennale post lauream in psicologia della musica ed un diploma in musicoterapia, direttore scientifico del Centro Psicologia e Ricerca di Latisana), in un’ottica di lavoro di rete e di comunità ha come finalità la prevenzione primaria, la promozione dell’agio e del benessere,l’inclusione educativa, sociale e scolastica. Tutto Casa e Musica invita tutti i bambini e le bambine, con il permesso dei loro genitori, a inviare da oggi e fino al 10 giugno alla casella di posta elettronica musicandola@farandola.it un loro disegno, una poesia, un racconto musicale, usando tutta la loro fantasia per raccontare, colorare e descrivere la musica.

Tutto il materiale raccolto verrà organizzato, catalogato e messo in mostra nella sede della scuola di musica Farandola. Non solo, l’intento è di riuscire a creare anche una pubblicazione, come ricordo da donare a tutti i partecipanti al termine del progetto. La partecipazione ha solo finalità educative, dunque non è un concorso ed è interamente gratuita. Tutto Casa e Musica è legata ai consueti laboratori “Musica, tamburi e bolle di sapone” già conosciuti in città e in regione e che molti bambini seguono durante l’anno.

“Con questa iniziativa - sottolinea Gerometta - si vuole dare vita a una esperienza che veda i più piccoli non solo “impegnati” in queste giornate in casa senza scuola e senza aggregazione con i pari, ma si vuole promuovere il loro protagonismo, dare loro lo spazio di esprimersi e fare del linguaggio musicale un modo per tenere, seppure a distanza, le relazioni. Con questo progetto e con i prossimi a breve presentati, Farandola vuole essere un tramite per la funzione educante e artistica all’interno della rete e della comunità”. Per richiedere informazioni è possibile contattare il numero di telefono del servizio di coordinamento cell. 340 0062930.