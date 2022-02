Tutto esaurito per i corsi del Docuscuele

Gran fervore per la ripresa delle attività formative del Docuscuele – Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana – che dal 2016 rappresenta il punto di riferimento per tutti i docenti interessati all’insegnamento della lingua friulana.

I corsi di formazione, gratuiti ed accreditati secondo le linee guida del MIUR, vengono realizzati da professionisti ed esperti del settore, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Università degli Studi di Udine e l’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana. Il calendario delle proposte copre tutti i mesi dell’anno, anche quelli estivi, periodo in cui viene organizzata la Summer school “Scuele di Avost”, e si articola secondo diverse materie di interesse: grammatica della lingua friulana, letteratura, arte, particolari figure ed avvenimenti storici e molto altro ancora. Per questo 2022 sono già stati avviati due corsi: “Scrivi”, per imparare a scrivere correttamente in friulano, e “Cjantâ”, per la didattica musicale in friulano, a cura di Arianna Plazzotta. L’ultima proposta ha riscosso grande entusiasmo da parte degli insegnanti, tant’è che in meno di 24 ore dalla pubblicazione della notizia è stato raggiunto il numero massimo di 25 iscritti. Date le numerose richieste, è stata calendarizzata una seconda edizione, in partenza per venerdì 25 febbraio.

Il percorso intende offrire strumenti e suggerimenti per utilizzare i canti per l’infanzia tradizionali o anche d’autore per attività di didattica musicale che portino gli allievi a sperimentare le basi della scrittura musicale, oltre a mettere in gioco le capacità di ascolto, intonazione, memoria e coordinamento ritmico-motorio. Oltre ai laboratori pratici, gli insegnanti verranno guidati nella produzione di un loro progetto personale, basato su un canto di libera scelta. Anche la quinta edizione di “Scrivi”, interamente su piattaforma informatica Moodle, sta riscontrando notevole gradimento, dal momento che le richieste di iscrizione ad oggi sono già una novantina, quasi la metà dei posti disponibili.

Il corso intende offrire ai docenti le necessarie competenze di grammatica – fonologia, morfologia e sintassi – per imparare ad utilizzare in modo corretto la lingua friulana scritta. Il percorso formativo si avvale del supporto di alcuni tra i docenti più preparati e formati a livello accademico: la direzione scientifica è affidata a Franco Finco, che coordina un team formato da Ada Bier, Fabio Boltin, Linda Picco, Maria Chiara Visintin e Gabriele Zanello. Oltre agli elementi di grafia e grammatica, nel corso delle lezioni verranno fornite anche nozioni di storia della lingua, semantica, linguistica comparata, toponomastica e storia del Friuli. Il corso, disponibile dal 1 febbraio, rimarrà aperto sino al 31 dicembre e sarà possibile iscriversi sino al 30 novembre 2022.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa (tel. 0432 501598, int. 5; email: info@scuelefurlane.it), oppure visitare il sito del Docuscuele: www.scuelefurlane.it.