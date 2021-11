Tutto esaurito per il primo Open Day Civiform

Più che positivo il bilancio della prima giornata di Scuola Aperta al Civiform: l’appuntamento dedicato a chi deve decidere la strada da intraprendere dopo le medie ha visto un’altissima presenza di famiglie e ragazzi, interessati ai percorsi che permettono d'imparare una professione ed entrare nel mondo del lavoro, senza precludersi la possibilità di continuare poi gli studi.

Con ancor più attenzione alle misure di sicurezza, vista la delicata situazione sanitaria, entrambe le sedi dell’ente di formazione professionale hanno aperto le porte e messo a disposizione dei visitatori aule e laboratori.

Ogni settore formativo ha messo in campo coordinatori e tutor – figure peculiari della formazione professionale che seguono i ragazzi fin dall’inizio del loro percorso scolastico – e accompagnato i giovani nella visita dei laboratori, illustrando le modalità didattiche.

Non solo, erano presenti anche gli attuali allievi dei corsi, per mostrare con più immediatezza attività che i potenziali interessati potrebbero trovarsi a esercitare qualora decidessero di iscriversi.

Oltre allo staff di Segreteria e alla Direzione, erano presenti anche i responsabili del servizio convittuale: Civiform, infatti, è una vera e propria cittadella della formazione che offre un convitto in cui gli allievi che vengono da più lontano possono soggiornare durante la settimana.

Il prossimo appuntamento è programmato per sabato 18 dicembre, da non perdere per chi è ancora incerto e ha necessità di un aiuto per orientarsi tra le tante opzioni possibili. La sede di Trieste, che si trova a Opicina, sarà a disposizione del pubblico dalle 9 alle 13, mentre la sede di Cividale del Friuli sarà aperta al pubblico dalle 14 alle 18.

In questi orari i visitatori potranno scoprire come si diventa cuoco (a Cividale e Trieste), cameriere di sala e bar (Cividale), panettiere pasticcere gelatiere (Cividale e Trieste), estetista e acconciatore (Cividale), installatore di impianti elettrici civili e industriali (Cividale), grafico (Cividale e Trieste), e manutentore auto e moto (Trieste). Due i nuovi corsi al via da settembre 2022: Addetto ai sistemi informatici, digitali e web (Cividale) e Tecnico dell’animazione turistica e sportiva, percorso quadriennale che prenderà il via a Trieste.

Per accedere a Scuola Aperta è richiesta la prenotazione registrandosi sul sito civiform.it o contattando la Segreteria allo 0432-705811.