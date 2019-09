Tutto pronto per Civi Design Market #6

Domenica 29 settembre, dalle ore 10 alle 19, la piazzetta di Corte San Francesco , nel cuore di Cividale del Friuli, sarà palcoscenico per più di 35 artisti, artigiani e designer emergenti che esporranno le loro creazioni al Civi Design Market , la mostra mercato organizzata dall’ Associazione culturale Noi… dell’Arte con il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli.



L’edizione autunnale, terza e ultima per il 2019, vedrà la partecipazione di artigiani e artisti da tutto il Friuli Venezia Giulia e del Veneto che proporranno creazioni rigorosamente fatte a mano dalla ceramica al bijoux, dal ricamo sashiko alla pittura trasformando la piccola corte pedonale, un angolo spesso dimenticato della Città Ducale, in una cittadella tutta dedicata all’arte.



Si affacciano sulla corte, infatti, ben due gallerie d’arte che ospitano, in occasione del Civi Design Market, esposizioni artistiche, ma anche il M.A.D.A. Temporary Lab , laboratorio e shop temporaneo che ospita 12 artigiane donne del territorio, aperto straordinariamente anche domenica con orario continuato.



Ma non finisce qui, la domenica di Civi Design Market, oltre a più di trenta espositori, propone un ricco programma di intrattenimento: ColoraCivi dove i più piccoli potranno con creatività ed estro dipingere Cividale e decorare una cartolina personalizzata, e la musica folk del busker Pino .