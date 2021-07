Tutto pronto per Fen Art a Pontebba il Festival internazionale delle sculture in fieno

È tutto pronto a Pontebba per “Fen Art”. Da domani, venerdì 16 luglio e fino a domenica 18, le sculture di fieno saranno grandi protagoniste negli angoli più suggestivi del paese. Tutto merito di 16 artisti da tutto il mondo, pronti a incantare la Valcanale con le loro creazioni capaci di lasciare tutti a bocca aperta.



Organizzato dal Gruppo Sportivo Val Gleris, con il sostegno del Comune di Pontebba e il supporto della Regione Fvg, “Fen Art” è un festival internazionale di sculture realizzate con il fieno. In Valcanale sono attesi artisti, provenienti da Ucraina, Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia e naturalmente anche Italia. Il Friuli Venezia Giulia sarà validamente rappresentato da Julia Artico, di Tricesimo, che nei fili di fieno ha trovato lo strumento ideale per trasmettere la sua arte. Un volto noto, anche per le sue apparizioni in televisione, con una creatività pronta a stregare tutti.



Si parte da domani, venerdì 16 luglio, già dalle 8. Poi i partecipanti avranno tempo fino a domenica 18 alle 18 per concludere il lavoro. Il tema scelto dagli organizzatori è la “Rinascita”, con un messaggio di ripartenza post Covid-19 e per un pronto ritorno a una vita più normale. “Fen Art” si svolgerà in tutti gli angoli più caratteristici di Pontebba, dall’area del municipio alla gradinata della chiesa di Pontafel. La manifestazione si svolgerà all’aperto e sarà possibile assistere gratuitamente a tutta la preparazione delle sculture in fieno.Non mancherà un ricco calendario di appuntamenti collaterali. Si spazierà, durante i tre giorni, dal mercatino delle eccellenze gastronomiche e dell’artigianato, fino allo spazio per i bambini denominato “Fen Park”. Previsti anche intrattenimento musicale ed escursioni.