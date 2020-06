Tutto pronto per Gorizia in fiore

Tante varietà di piante particolari a “Gorizia in fiore” che si svolgerà nel Giardini pubblici cittadini da venerdì 3 a domenica 5 luglio.



Fra le curiosità anche la presenza del particolarissimo Acero giapponese “Butterfly”, detto Tricolore per le variegate tonalità delle sue foglie. Ma sarà anche un tripudio di ortensie e gardenie, oltre alle diverse varietà di piante per giardini e interni adatte ad ogni stagione. Insomma una vastità di colori e profumi in una delle location più suggestive di Gorizia che, fra gli stand, ospiterà anche giochi per bambini e punti di ristoro con sedie e tavolini.



Inoltre, intorno alla fontana, sarà allestita una mostra, la domenica, con le foto di fiori scattate dagli appassionati di Mitteldream, iniziativa che renderà ancora più attraente l’esposizione.



“Si tratta di una manifestazione che si svolgerà in mezzo al verde, dove sono presenti alberi centenari e, contemporaneamente in centro città- ricordano il sindaco, Rodolfo Ziberna e l’assessore alle attività produttive, Roberto Sartori-, e i visitatori avranno la possibilità di rilassarsi in un luogo davvero splendido dove soffermarsi anche per un aperitivo o un caffè. Un evento dalle mille sfaccettature”.