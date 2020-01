Tutto pronto per l'Epifania friulana a Tarcento

E' uno degli apuntamenti più tradizionali dell'Epifania in Friuli che, a Tarcento, il 6 gennaio, vedrà accendersi il Pignarul per eccellenza della nostra regione.

I festeggiamenti per l'Epifania friulana a Tarcento cominceranno sabato 4 gennaio con il 65mo premio Epifania.

L'evento clou di domenica 5 gennaio è il Palio dai pignarulars, mentre toccherà aspettare le 19 di lunedì 6 per l'accensione del Pignarul grant e degli altri allestiti nella Conca tarcentina. L'accensione sarà preceduta, alle 17.40, dalla Rievocazione storica, seguita dalla fiaccolata con il Vecchio Venerando, che in base alla direzione del fumo del Pignarul grant si pronuncerà sull'anno appena iniziato.

