Tutto pronto per l'Estate in piazza a Pasiano

L’amministrazione comunale di Pasiano di Pordenone, in collaborazione con “Ortoteatro” e “Cinemazero” ha organizzato la manifestazione denominata “Estate in Piazza”, che prevede la proiezione di pellicole cinematografiche e rappresentazioni teatrali nelle serate di martedì 5, 12 e 19 luglio: “Raya e l’ultimo drago”, “Il lupo e il leone” e “Ennio. Un film di Giuseppe Tornatore”; e martedì 26 luglio lo spettacolo teatrale dei burattini.

Le rappresentazioni avranno inizio alle 21 in piazza Alcide De Gasperi con ingresso gratuito. In caso di maltempo verranno spostare al Parco ai Molini o al Teatro Gozzi. Per ottimizzare l’ascolto e la visione delle rappresentazioni è prevista la sospensione della circolazione viaria sulle vie interne Roma e Don Lucio Gera dalle 20.30 alle 23.30 circa.

Il 23 luglio alle 21, invece, Pasiano renderà omaggio a Damiano Damiani (regista e sceneggiatore nonché attore e scenografo nato nel Capoluogo, in località Sant’Andrea, il 23 luglio 1922) con un’altra serata dedicata al cinema all’aperto. A villa Morpugo, in via Pedrina a Sant’Andrea, verrà proiettato “Il giorno della civetta”, un film del 1968 diretto da Damiani e tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. La serata è organizzata dal Comune di Pasiano in collaborazione con Clipper Media, Cinemazero e Ortoteatro.

“Tutti gli eventi all’aperto organizzati nel centro del Capoluogo hanno l’intento di animare la piazza nelle serate estive fuorché quello dedicato a Damiano Damiani che si terrà nella sua casa natale, per il quale l’amministrazione ringrazia il proprietario Giannino Bortot che ne ha concesso l’utilizzo – afferma Martina Vendramini, consigliera delegata alla Cultura e promozione del territorio -. Questo evento aprirà la rassegna a lui dedicata per il centenario, che anticipa la mostra personale al teatro comunale Gozzi con opere da lui dipinte dopo essersi ritirato dalle scene e aver girato film per il grande schermo e per la tv e l’evento celebrativo finale, a dicembre, in teatro con le figlie per la proiezione de “L’isola di Arturo”, film del 1962 da lui diretto e tratto dall'omonimo romanzo di Elsa Morante – e conclude -. Venerdì 1 luglio alle 17, invece, ricordo l’ultimo appuntamento con la rassegna “Storie e libri in biblioteca” per bambini da 3 a 8 anni, grazie alla collaborazione delle lettrici volontarie. Il tema dell’incontro, dopo le letture mostruose, i giochi, i disegni e gli indovinelli, sarà: storie al ritmo dell’estate”.