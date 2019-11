Tutto pronto per la 'Welcome night', la festa delle matricole dell’Università di Udine

È tutto pronto per la Welcome night, la festa per i nuovi iscritti dell’Università di Udine per l’anno accademico 2019/20. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l’appuntamento, aperto alla comunità universitaria, ritorna mercoledì 27 novembre dalle 20.30 al PalaCus, in via delle Scienze 100 a Udine. La serata avrà inizio con un apericena e si concluderà con dj set.



Il PalaCus aprirà le porte alle 20.30. Studenti e matricole potranno accedere a prezzo agevolato ritirando in anticipo la propria EasyCUS, oppure acquistandola all’ingresso a prezzo pieno. Informazioni su modalità e agevolazioni sono disponibili online sul sito www.cusudine.org.



Il rettore, Roberto Pinton, e il presidente del Centro universitario sportivo (Cus) di Udine, Gianluca Bianchi, daranno il benvenuto agli studenti che hanno scelto l’Ateneo friulano per il loro percorso di formazione universitaria. Ad accogliere le matricole ci saranno le associazioni studentesche e i rappresentanti e i tutor dei diversi corsi di studio.



La serata, infatti, sarà anche l’occasione per conoscere tutti i servizi e le persone a essi dedicati, che accompagneranno gli studenti e le matricole nel corso dell’anno accademico. Inoltre, in occasione dell’apertura della nuova stagione, il Cus sarà presente con le sue eccellenze sportive, squadre e singoli atleti, che si sono distinti agli ultimi campionati nazionali universitari.