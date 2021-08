Tutto pronto per lo sbaracco a Monfalcone

Sarà una giornata di grande festa e dalle tante opportunità commerciali la quinta edizione dello Sbaracco Monfalcone, in programma sabato 28 agosto, dalle 09.00 alle 23.00, affiancato dallo Sbaracco Junior, dallo Sbaracco Vintage e dal Mercatino dell’Antiquariato (per l’occasione spostato in via IX Giugno): un “fuori-tutto” promosso dal Comune di Monfalcone e organizzato dal Centro Commerciale Naturale Vivacentro, in collaborazione con Ascom Monfalcone, e con il supporto di Confartigianato e CNA, con il sostegno della Cassa Rurale FVG, filiale di Turriaco.



“Una manifestazione che è cresciuta nel tempo – afferma l’Assessore al commercio e alla cultura Luca Fasan, ricordando che il Comune di Monfalcone, oltre a promuovere l’evento, mette a disposizione l’area del centro città che sarà chiusa al traffico già di prima mattina, garantendo numerosi e ampi parcheggi all'esterno – “coinvolgendo sempre più realtà, capace di richiamare visitatori provenienti da tutta la regione, grazie sia ai prezzi ribassati che alle tante iniziative collaterali organizzate durante tutta la giornata e la serata: musica, ‪intrattenimento, esposizioni d'auto e, naturalmente, la parte gastronomica offerta dai pubblici esercizi del centro”.



“Lo shopping a prezzi super scontati coprirà una vasta gamma di prodotti – anticipa Damiano Iurlaro, Presidente Vivacentro – dai grandi classici come abbigliamento, calzature, accessori in generis, passando per giocattoli, oggettistica, tessuti, tendaggi e complementi d’arredo, fino ai serramenti e oggettistica per la sicurezza sul lavoro e le automazioni. Molto coinvolti anche i pubblici esercizi – continua Iurlaro, specificando che proporranno un’offerta molto varia, dal panino ai fritti di pesce, allo street food – con vari punti musica distribuiti in tutte le vie della città, tra dj set e musica dal vivo: aperitivi musicali che ci accompagneranno nel migliore dei modi al concerto delle 21.00 in piazza dell’Unità d’Italia, evento a cura della Scuola CAM Arte Musica Rock Revolution - Night Live Talk Show. Risposta molto positiva in chiave eco ai mercatini dedicati a bambini e hobbisti per la rivendita di oggetti usati: circa ottanta le realtà coinvolte, con exploit dello Sbaracco Junior, sicuramente un'iniziativa che continua a piacere e a crescere. Confermate anche le esposizioni d’auto con la presenza della concessionaria Robycar in corso del Popolo e la mostra delle macchine d'epoca del Fiat Club 500 Isonzo, a partire dalle ore 16.00, in via Fratelli Rosselli”.Da segnalare ancora, la presenza vicino allo Sbaracco Junior della Croce Rossa, che oltre a dare un appoggio in caso di emergenza, permetterà ai bambini di visitare e vedere il funzionamento dell'ambulanza. Previsto anche il simulatore di guida di una bicicletta della Polizia Municipale di Monfalcone, in via Duca d’Aosta.Presenti infine diverse attività incentrate sul commercio equo solidale, nella speranza che possa essere l'inizio di un percorso che coinvolga sempre più associazioni che operano nel nostro territorio.