Tutto pronto per Medioevo a Valvasone

A Valvasone, uno dei Borghi più belli d'Italia, si riaccende la battaglia dell'anima - salvezza e dannazione - e il visitatore avrà l'opportunità di rivivere una notte “magica” tornando indietro all'Età di Mezzo, tra scorribande di briganti, affascinanti ancelle e artisti medievali. Il programma della prima giornata di Medioevo a Valvasone prevede alle 20, l'apertura delle porte del borgo antico. Alle 20.15 verrà alzato il vessillo e le guardie inizieranno a vegliare sul borgo in festa. Poi alle 21, si potrà ammirare l'affascinante arte dei “clerici alchimisti” in piazza Castello e alle 22, lo spettacolo del Teatro dei Misteri, ispirato alla Psychomachia di Prudenzio per la regia di Luca Altavilla.

C'è grande attesa per questa tre giorni di festa a Valvasone, tanto che, hanno annunciato gli organizzatori, sono già sold out le nuove magliette del Medioevo a Valvasone. Quest'anno, accanto alla t-shirt con il logo ufficiale della manifestazione, è stata realizzata una maglietta con il Lupo, simbolo di Valvasone, e all'interno del lupo, disegnato con una preziosa serigrafia oro, tutti i titoli delle precedenti 27 rievocazioni. Le magliette, andate a ruba prima dell'inizio della rievocazione, sono già in ristampa, e verranno vendute al banco sotto l'alzabandiera.

E se anche i biglietti per il favoloso banchetto medievale di sabato sera sono andati esauriti già quindici giorni prima dell'evento, è invece aumentato il numero delle taverne medievali. Quest'anno i ristori sono ben dodici, con la new entry della taverna gestita dagli organizzatori della Sagra paesana di Prodolone (taberna Prae Doleum) che cucinerà guancette di maiale con polenta di grano saraceno e orzotto con salsiccia, speck e crema di fagioli.

La manifestazione, che quest'anno ha come tema l'eterno conflitto tra i vizi e le virtù declamato nel titolo "Pugna Animae", si svolgerà dalla sera di venerdì 6 settembre a domenica 8 settembre 2019 e riproporrà i suoi momenti tradizionali come la cena medievale del sabato, la rappresentazione drammatica durante le tre giornate e la fiera medievale con artigiani alle prese con antichi mestieri. In più, taverne con i sapori dell’Età di Mezzo, soldati e dame, tamburini e sbandieratori per un programma con oltre mille figuranti in costume d’epoca, capace di richiamare migliaia di persone. Tutto, dallo spettacolo principale, al menù della cena medievale, alla scelta delle animazioni e alla caratterizzazione degli allestimenti scenografici nel borgo sarà ispirato al tema, tra salvezza e dannazione.

Riconfermato anche il sabato pomeriggio dedicato alle famiglie con attrazioni e giochi per i più piccoli, mentre non mancheranno gli animali da cortile, gli spettacoli a cavallo, le dimostrazioni di rapaci e i combattimenti. Tra le novità, la collaborazione con nuovi gruppi di artigiani e mestieri medievali di Santa Lucia di Piave e Cittadella, i quali allestiranno per le vie del borgo villaggi medievali e ulteriori banchi artigianali. Ad intrattenere i visitatori anche nuovi gruppi d'artisti: Tartaruga Teatro – Teatro de calle, una compagnia di artisti direttamente da Terragona (Spagna), Clerici Vagantes Paggio e Riccio, Adriano Sangineto suonatore d'arpa di grande talento, il ritorno di Ratauie – Teatro di Strada. In più, novità di questa edizione, al brolo si potrà ammirare, oltre che la giostra a cavallo, anche la giostra a piedi, dove si batteranno valorosi fanti. Novità anche per il Marcatus Magnus, quest'anno ancora più grande e fornito con oltre 100 bancherelle.

La 27esima edizione delle rievocazione Medioevo a Valvasone è organizzata dal Grup Artistic Furlan con il patrocinio del Comune di Valvasone Arzene, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli e con il contributo di E.ON Energia, Despar Nordest e Friulovest Banca.

Informazioni. Sul sito dell’associazione (www.medioevoavalvasone.it) si potranno trovare tutte le informazioni utili (news, immagini, come aderire e molto altro). È inoltre attivo il numero per le informazioni generali 346.6200406.