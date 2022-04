Tutto pronto per Monfalcone in Fiore 2022

Anche questa primavera il Comune di Monfalcone ospita la manifestazione promossa da AssofiorItalia “Monfalcone in fiore” e il centro cittadino si veste di fiori e colori: dal 21 al 25 aprile torna in piazza della Repubblica, via Battisti, piazza Cavour e piazza dell'Unità d'Italia la tradizionale manifestazione di primavera, con molte novità dedicate al settore florivivaistico. Gli stand adorneranno il centro di Monfalcone con piante, fiori e oggettistica per l’abbellimento e la cura di giardini e balconi.

Alberi da frutto e piante – verdi e fiorite – per l’orto e per arredare la propria casa e il proprio giardino, balcone o terrazzo, prodotti da bioagricoltura e concimi speciali; ma anche quadri con soggetti floreali, foulards in fibra di bambù e olio d’oliva direttamente dall’azienda agricola produttrice. I fiori, simbolo stagionale per eccellenza e tutto quanto fa primavera saranno gli assoluti protagonisti dell'atteso evento florivivaistico che coincide con lo sbocciare della stagione delle fioriture e trasformerà ancora una volta, per cinque giorni, il centro di Monfalcone in un grande, splendido giardino fiorito.



Piante grasse, tillandsie, alberi da frutto, piante aromatiche e molte altre novità del settore si potranno ammirare nei giorni della manifestazione, dalle 9.00 alle 20.00, in piazza della Repubblica, via Battisti, piazza Cavour e piazza dell'Unità d'Italia a Monfalcone. L’ingresso è libero.Da giovedì 21 a lunedì 25 aprile il centro della città sarà inondato di fiori, grazie alla coreografica scenografia di aiuole e giardini collocate intorno ai gazebo e agli stand espositivi.Gli espositori, provenienti da varie regioni italiane, daranno vita a una mostra mercato di piante, fiori e oggettistica che punta a confermarsi anche in questa edizione un appuntamento atteso e apprezzato da cittadini, turisti e appassionati del giardinaggio e rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il centro di Monfalcone, favorendo anche l’attività dei vicini negozi e degli esercizi della zona. Particolare attenzione sarà riservata come sempre ai fioristi di Monfalcone.Grazie alla collaborazione con l’associazione AssofiorItalia – che raggruppa vivaisti di tutte le regioni italiane – esperti del settore saranno tutti i giorni a disposizione del pubblico per offrire consigli e informazioni su piante grasse, piante da frutto e piante mediterranee e saranno in grado di soddisfare tutte le curiosità sulla cura delle piante e la salvaguardia della natura.L’inaugurazione si terrà giovedì 21 aprile 2022 in piazza della Repubblica a Monfalcone, alle 10.30.