Uccellis, accesso modificato per Friuli Doc

L’accesso all’Educandato Statale 'Collegio Uccellis', in occasione della manifestazione Friuli Doc, potrà avvenire transitando in auto lungo via Santa Chiara, via Gemona (da piazzale Osoppo fino all’incrocio con via Tiberio Deciani e via Santa Chiara), via Gemona (dall’incrocio con via Tiberio Deciani e via Santa Chiara verso via Petracco lungo la corsia riservata agli autobus). Il flusso veicolare proseguirà poi lungo via Petracco e via Mazzini (in direzione opposta al normale senso di marcia), per immettersi in via Baldissera o via Cosattini.



L'ingresso di via Gemona sarà raggiungibile nei seguenti orari: giovedì 12 fino alle 10 e dalle 13 alle 18, venerdì 13 fino alle 10 e sabato 14 fino alle 10.



Per quanto riguarda il pomeriggio, l’ingresso di via Gemona, come indicato, sarà accessibile solo il giovedì; il venerdì e il sabato i genitori potranno fare riferimento all’ingresso all’intersezione tra via Giovanni da Udine e viale della Vittoria.